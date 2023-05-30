Mardin'de 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde bulunan 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyası, 2 kadın tarafından çalındı. Ev sahibi Gamze Özen, altınları ev almak için biriktirdiklerini belirterek, şüphelilerin bulunması için yardım istedi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir eve giren 2 kadın, 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Şüphelilerin sokakta koşar adımlarla kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansırken ev sahibi Gamze Özen, altınları ev almak için biriktirdiklerini belirterek, "Benim eşim İzmir'e çalışmaya gitmişti. Düğün günümüzden ve birikimimizden topladığımız altınları çaldılar. Her şeyimizi, hayallerimizi alıp gittiler. Lütfen bu kadınları bulun" dedi.

Olay, 28 Mayıs'ta Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi 819'uncu Sokak'ta bulunan iki katlı evin birinci katında meydana geldi. Mahallede kiralık ev arama bahanesiyle dolaşan 2 kadın, saat 15.00 sıralarında iki katlı evin avlusundan içeri girdi. Birinci kattaki eve giren şüpheliler, dışarı çıkarken o sırada üst kattaki kayınvalidesinden dönen Gamze Özen ile karşılaştı. Özen'in avluda ne aradıklarını sorması üzerine, şüpheliler kiralık ev aradıklarını söyleyerek çıktı. Durumdan şüphelenen Özen, içeri girip ev almak için biriktirdikleri altın ve paraları sakladığı yere baktı. Yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altının yerinde olmadığını gören Özen, polise giderek şikayetçi oldu. Eve gelen polis, yaptığı incelemenin ardından, sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerdeki şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.