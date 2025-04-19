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Mardin'de 1 Milyar TL'lik Buğday Vurgunu: 9 Kişi Tutuklandı

Mardin'de 1 Milyar TL'lik Buğday Vurgunu: 9 Kişi Tutuklandı
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Mardin'de Toprak Mahsülleri Ofisi'nin depolarında tuttuğu 137 bin ton buğdayın satışıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında 18 şüpheliden 9'u tutuklandı. İddialara göre yaklaşık 1 milyar TL'lik vurgun gerçekleştirildi.

MARDİN'de Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) çiftçilerden satın alarak özel şirketlere ait depolarda tuttuğu 137 bin ton buğdayı satarak yaklaşık 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

TMO'nun çiftçilerden satın alarak, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında kurulan özel depolarda tuttuğu 137 bin ton buğdayın satıldığı ihbarı sonrası Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da olduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Yaklaşık 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları iddia edilen şüpheliler, 10 Nisan'da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iş insanları F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö. M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mersin'de de konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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