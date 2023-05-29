Mardin'de 1 kişinin öldüğü kavgada 2 tutuklama

Mardin'in Derik ilçesinde 1 kişinin öldüğü kürekli, sopalı ve silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Çıkan kavgada 4'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde 1 kişinin öldüğü kürekli, sopalı ve silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Mayıs'ta Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kürek, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada 4'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fikret Aktaş (45), tedavi gördüğü özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde kavgaya karıştıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı. - MARDİN