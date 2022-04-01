Mardin'de 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 146 kişi yakalandı - Haberler

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Mardin'de 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 146 kişi yakalandı

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'de 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 146 kişi yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 146 kişi yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 146 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, son bir ay içerisinde İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan arananlara yönelik yapılan çalışmalarda, 146 kişi yakalandı.

Yakalananlar gerekli adli işlemlerin tamamlanması amacıyla ilgili birimlere sevk edildi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel, Haberler

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