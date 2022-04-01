Mardin'de 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 146 kişi yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 146 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, son bir ay içerisinde İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan arananlara yönelik yapılan çalışmalarda, 146 kişi yakalandı.

Yakalananlar gerekli adli işlemlerin tamamlanması amacıyla ilgili birimlere sevk edildi.