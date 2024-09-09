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Mardin Çocuk Evleri Sitesi'nin yapımına ilişkin protokol imzalandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kösen Holding ve AZE Grup Yatırım İnşaat Anonim Şirketi arasında Mardin Çocuk Evleri Sitesi'nin yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kösen Holding ve AZE Grup Yatırım İnşaat Anonim Şirketi arasında Mardin Çocuk Evleri Sitesi'nin yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlıktaki imza töreninin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın himayesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Politika İnşaat Mardin Güncel Çocuk

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