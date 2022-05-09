Mardin Büyükşehir Belediyesinden kadın personele e-ticaret eğitimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesinden kadın personele e-ticaret eğitimi

AA - Osman Öksüz - Güncel
 - Güncelleme:
Mardin Büyükşehir Belediyesinden kadın personele e-ticaret eğitimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi kadınların kentte özgü el emeği ile ürettiği ürünleri internet üzerinden dünyaya 11 dilde tanıtmak için e-ticaret eğitimi vermeye başladı.

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi kadınların kentte özgü el emeği ile ürettiği ürünleri internet üzerinden dünyaya 11 dilde tanıtmak için e-ticaret eğitimi vermeye başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin kadim kültüründen beslenerek ortaya çıkan el emeği ürünleri dünyaya tanıtmak için atağa geçti.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan kurslar ile kadın kooperatiflerin el emeği göz nuru ile ürettiği reçel çeşitleri, nar ekşisi, pekmez, turşu, dağ kekiği, zahter, kurutulmuş sebze, bileklik, çanta, ev süsleri, tekstil ürünleri, oyuncak bebek, halı ve kilim gibi ürünleri dünyaya tanıtmak için e-ticaret uygulamasına geçiyor.

Kurs ve kadın kooperatiflerin ürettiği ürünlerin internet üzerinden satışa sunumu için yerel kooperatifler mağazasında her ürüne bir karekod tanıtımı yapılacak. Böylelikle Mardin'e gelerek ürünlerden alan insanlar dünyanın neresinden olursa olsun karekod uygulaması üzerinden aynı üründen alabilecek.

11 dil özelliğiyle müşterilerin, İngilizce, Arapça, İspanyolca gibi birçok dilde kullanabileceği e-ticaret sitesi ile uluslararası pazara ulaşmaları çok daha mümkün olacak.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, internet üzerinden yapılacak e-ticaret için kadın personele yönelik eğitim seminerleri düzenlemeye başladı.

MARMEK'te düzenlenen ilk eğitim seminerine Genel Sekreter Murat Süzen de katılarak, günümüz dünyasında e-ticaretin kazandığı öneme ilişkin bilgilendirme yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi E-Ticaret Yüksek Lisans programından Sultan Cica ise "E-ticaret nedir?", "E-ticaret nasıl yapılır?", "İnternet satış taktikleri nelerdir?" gibi konularda bilgiler verdi.

AA / Osman Öksüz - Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, E ticaret, Mardin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title