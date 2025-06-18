Mardin Büyükşehir Belediyesinden çocuklara karne hediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yaz tatiline giren çocuklar için etkinlik düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının organize ettiği "Sinema Günleri" kapsamında, çocuklara özel açık hava film gösterimi gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, sevilen yerli animasyon filmi "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı" çocuklarla buluşacak. Eğlenceli sahneleri ve renkli karakterleriyle dikkat çeken film, çocuklara keyifli bir akşam yaşatacak.

Gösterim 20 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Kamor Millet Bahçesi Amfi ve Tiyatro Alanında yapılacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler için ücretsiz servis hizmeti de sağlanacak.

Servisler, saat 19.15'te 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı önünden hareket edecek.