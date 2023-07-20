Mardin Büyükşehir Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan sıcak asfalt, yol genişletme, onarım, bakım, stabilize ve sathi kaplama çalışmalarıyla kent genelinde toplam 156 kilometre yol çalışması yapıldı. Ayrıca, sıcak asfalt çalışmasıyla kentte 27 kilometrelik yol yenilendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, hava şartlarının yol çalışmalarına elverişli olmasıyla birlikte başlatmış olduğu sıcak asfalt, yol genişletme, onarım, bakım, stabilize ve sathi kaplama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda kent genelinde birinci ve ikinci kat sathi kaplama olmak üzere toplam 156 kilometre yol çalışması yapıldı.

Kent genelinde yapılan sıcak asfalt çalışması ise 27 kilometreye ulaştı. Kentin daha modern ve konforlu yollara kavuşması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.