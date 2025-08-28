Mardin Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda yenileme çalışması başlattı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda yenileme çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Artuklu ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda kapsamlı yenileme çalışması başlattı.

Bu kapsamda, parkta, çocuk oyun gruplarının tadilatları, kauçuk zemin yenileme çalışmaları, kamelya ve oturma banklarının tadilatları ile saha zeminlerinin yenilenmesi gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor.