Mardin Büyükşehir Belediyesi Orman Yangınlarına Destek Gönderdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta devam eden orman yangınlarına müdahale için destek ekip gönderdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Onikişubat ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale için destek ekip gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgeye 6 araç ve 12 personelin sevk edildiği kaydedildi.