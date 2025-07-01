Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'a Yangın Söndürme Desteği

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'a Yangın Söndürme Desteği
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki orman yangınlarına müdahale etmek üzere 4 su ikmal aracı ve 8 personel göndermiştir. Ekipler, yangına doğrudan müdahale etmekte ve hava araçlarına destek sağlamaktadır.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da devam eden orman yangınlarına müdahale için destek ekip gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor.

İtfaiye Daire Başkanlığının yangınla mücadeleye destek amacıyla 4 su ikmal aracı ve 8 personeli Hatay'a gönderdiği belirtilen açıklamada, ekiplerin hem doğrudan yangına müdahale ettiği hem hava araçlarının su ihtiyacını karşılamak için destek sağladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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