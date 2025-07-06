Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden 82 Bin 500 Lira Maaş Promosyonu

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık maaş promosyon anlaşması kapsamında 876 personeline toplamda 82 bin 500 lira ödeme yapacağını duyurdu. Anlaşma, Vakıfbank ile gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık maaş promosyon anlaşması yapılan banka tarafından belediye personeline 82 bin 500 lira ödeneceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli personeli kapsayan maaş promosyon ihalesi gerçekleştirildiğini belirtti.

İhalede en yüksek teklifi veren Vakıfbank ile yapılan 3 yıllık anlaşma kapsamında, 876 belediye personeline temmuz ayı içerisinde tek seferde 82 bin 500 lira ödeme yapılacağı kaydedilen açıklamada, "Belediye tarafından çalışanların refahını artırmayı hedefleyen bu anlaşmayla önemli bir adım atıldı. Sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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