Mardin Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarına destek için çalışma başlattı

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentteki çölyak hastalarının glutensiz unlu mamul ihtiyacını karşılamak için kara buğday ekim çalışmalarını sürdürürken, üretim tesisi kurulması için de ihale çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çölyak hastalarının Mardin ve çevre kentlerde glutensiz unlu mamulleri temin etmekte zorluk yaşadıkları tespit edildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Mardin Büyükşehir Belediyesince, bu ihtiyacı karşılama amacıyla çiftçilerin de desteğiyle ilk etapta 15 dönüm alanda deneme amaçlı kara buğday ekimi yapıldı.

Verim elde edilmesi durumunda daha büyük alanlarda kara buğday ekimine devam edilecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarlalarda yetiştirilecek kara buğdaydan elde edilecek glutensiz undan, unlu mamul üretimi için içerisinde fırınında bulunduğu üretim tesisi kurulması için de çalışmaları başlattı.

Üretim tesisinde çölyak hastaları için glutensiz ekmek, makarna, kek, kurabiye ve tatlı gibi ürünler üretilecek. Üretimi yapılacak unlu mamuller, sosyal belediyecilik kapsamında çölyak hastalarına ücretsiz bir şekilde dağıtılacak.

Çevre illerde bulunmayan glutensiz unlu mamul üretim tesisi çölyak hastalarına büyük kolaylık sağlayacak.