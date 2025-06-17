Mardin Büyükşehir Belediyesi 10 bin 520 üniversite öğrencisine burs desteği sağladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Eğitime Destek Projesi" kapsamında Mardinli 10 bin 520 üniversite öğrencisine 4'er bin lira burs verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin il merkezi ya da başka bir kentte öğrenim gören üniversiteli çocuklarının eğitimlerine katkı sunmak amacıyla burs desteği sağladı.

Mayıs ve haziranda iki taksit şeklinde 10 bin 520 öğrenciye toplam 4'er bin lira burs verildi. Böylece, öğrencilere 42 milyon 80 bin lira eğitim yardımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, burs desteğinin gençlerin eğitim yolculuklarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Mardin'in köklü tarihine ve kültürel zenginliğine dikkat çeken Sakin, "Bu kadim medeniyetin en kıymetli taşıyıcıları gençlerimizdir. Onların potansiyeline ve ülkemizin yarınlarını inşa edeceklerine gönülden inanıyoruz. Gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yalnızca altyapı, ulaşım ve çevre hizmetleriyle sınırlı kalmadıklarını ifade eden Sakin, eğitim alanındaki desteklerin artarak süreceğini bildirdi.

Eğitime Destek Projesi kapsamında başvuruda bulunan 12 bin 996 öğrenciden şartları sağlayan 10 bin 520 öğrenciye burs ödemelerinin yapıldığını aktaran Sakin, şöyle devam etti:

"Mardin Büyükşehir Belediyesi, burs desteğinin yanı sıra Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek katkı payı desteği sunmaya da devam ediyor. Ayrıca belediyeye bağlı Giysi Yıkama Merkezi aracılığıyla öğrencilerin kıyafetleri ücretsiz olarak yıkanıp ütülenerek kendilerine teslim ediliyor. 7 ilçede faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri ve Sanat Akademisi de gençlere sosyal, kültürel ve sanatsal alanda çeşitli imkanlar sunuyor."

Sakin, gençlere yönelik yapılan her yatırımın Mardin'in geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm imkanlarını gençlerimizin hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeter ki gençlerimiz okusun, düşünsün, üretsin. Biz onlara inanıyor, güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülke genelinde sağlanan huzur, güven ve istikrar ortamı Mardin'deki kamu hizmetlerine de olumlu yansıyor. Kamu kaynağımızın her kuruşunu gençlerimiz, çocuklarımız ve yaşlılarımızın refahı ve huzuru için harcıyoruz."