Mardin Artuklu Üniversitesinde 2 bin 500 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesinde bahar şenlikleri kapsamında 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite kampüsünde düzenlenen törende, mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Üniversitenin 5 dilde eğitim verdiğini kaydeden Özcoşar, "Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice ve İngilizce eğitim yapıyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerinde 5 dilde eğitim yapan başka bir üniversiteye rastlayamazsınız. Dolayısıyla üniversitemizin kıymetini bilelim. Dışarıda Artuklu kimliğimizi onurla taşıyalım." dedi.

Lisans dönemi birincisi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Beyan Abdullah ise hoşgörünün, samimiyetin ve hiçbir ayrım olmaksızın, insana insan olduğu için değer veren bir üniversitede okumanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Abdullah, "Şehir ve üniversite özdeşleşmiş durumda. Öğrenciyi hem akademik hem sosyal kültürel ve sportif anlamda yetiştirmek için tüm imkanları zorlayan herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül verilmesinin ardından mezun olan yaklaşık 2 bin 500 öğrenci kep attı.