Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Kudüs ve Filistin Çalışmaları Doktora Programı Açıldı

??????? Mardin Artuklu Üniversitesi'nde (MAÜ) Kudüs ve Filistin Çalışmaları Doktora Programı açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne bağlı Kudüs ve Filistin Çalışmaları Anabilim Dalı bünyesinde açılan Kudüs ve Filistin Çalışmaları Doktora Programı'nın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandığı belirtildi.

Doktora programının dünyadaki üçüncü, Türkiye ve Ortadoğu'daki ise ilk ve öncü program olma özelliği taşıdığı belirtilen açıklamada, "Dünyada Kudüs ve Filistin üzerine doğrudan uzmanlaşmış doktora programlarının sayısı yok denecek kadar az. Bugüne kadar bu alanda yalnızca İngiltere ve Malezya'da benzer programlar bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Kudüs ve Filistin çalışmalarına disiplinlerarası, yenilikçi ve bilimsel bir perspektifle yaklaşmayı hedeflediğini belirtti.

Programın, bu kapsamda, farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin konuyu bilimsel yöntemlerle inceleyip derinlemesine analiz etmelerine imkan sunacağını vurgulayan Özcoşar, şunları kaydetti:

"Program akademik boşluğu doldurarak özgün bilgi üretimini destekleyerek, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde akademik alana yeni bir soluk getirecek. Akademik anlamda bir epistemik Aksa tufanı başlattık ve bu tür kazanımlarla bunu daha da pekiştiriyoruz. Kudüs ve Filistin Çalışmaları Doktora Programı, hem Türkiye'nin hem de dünyanın bu özel alandaki akademik ihtiyaçlarına güçlü bir yanıt olacaktır. Doktora programının kabul edilmesinde desteklerini sunan YÖK Başkanı Erol Özvar'a ve YÖK üyelerine teşekkür ediyorum."