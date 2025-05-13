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Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 'Gazze ve Sağlık' Paneli Düzenlendi

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 'Gazze ve Sağlık' Paneli Düzenlendi
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Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, Sağlık Bilimleri Kongresi kapsamında düzenlenen 'Gazze ve Sağlık' panelinde, Gazze'deki sağlık krizi ve savaşın sağlık altyapısına etkileri tartışıldı. Panel, saygın konuşmacılarıyla dikkat çekti.

Mardin Artuklu Üniversitesinde "Gazze ve Sağlık" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Sağlık Bilimleri Kongresi, 23 farklı oturumda gerçekleştirildi.

Kongre kapsamında "Gazze ve Sağlık" başlıklı panel düzenlendi.

Panel, Doç. Dr. Eşref Araç moderatörlüğünde Dr. Yılmaz Mertsoy ile Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak sergiledikleri duruşları nedeniyle Cesaret Ödülü alan Dr. Öğretim Üyesi Taner Kamacı ve Dr. Öğretim Üyesi Shaymaa S. J. Abdullatif'in katılımıyla yapıldı.

Panelde, Gazze'de yaşanan sağlık krizi, savaşın sağlık altyapısına etkileri ve sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklar tüm boyutlarıyla ele alındı.

Panel, öğrenciler ve akademisyenler tarafından ilgi gördü. ???????

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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