Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 'radyasyon sızıntısı' iddiasına yalanlama

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, "Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde radyasyon sızıntısı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlıkça ihalesi yapılan ve geçici kabul edilen yeni hizmet binasında, idare ve müdürlük bünyesinde görevli teknik personeller tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu taşınmaya engel olmadığı için taşıma ve yeni alınan cihazların montajı yapılarak 21 Şubat'ta hasta kabulüne başlandığını anımsattı.

"Yeni taşınılan bina akıllı bina. Radyoloji cihazlarının çalıştığı odalar kurşun kaplama ile izole olarak binaya taşınılmıştır." ifadelerini kullanan Yavuz, personelin direkt radyasyonu almasını engellemek için ayrı çekim odası bulunduğunu ve radyasyona karşı duvar ve camların kurşun kaplama ile izole edildiğini kaydetti.

Çekim odasında meydana gelen radyasyonun, ayrıca havalandırma ile ortamdan uzaklaştırıldığını aktaran Yavuz, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Çalışanların takibi yapılmakta olup gereken hassasiyet gösterilmektedir. Ayrıca hasta ve çalışan güvenliği için ortam dozimetresi kullanılmaktadır. Röntgen tekniker ve teknisyenlerinin kişisel dozimetreleri ve ortam dozimetreleri 2 aylık periyotlarla radyasyon ölçümleri ilgili firma tarafından yapılmaktadır. Dozimetre ölçümleri yeni yapılmış olup, ölçümlerde radyasyon doz aşımı tespit edilmemiştir. Ayrıca mevcut olan cihazların kalibrasyonu nisan ayında yapılmıştır."

Personel ve hastaların radyasyona maruz kalmaması için gereken tüm işlemlerin yürütüldüğüne dikkati çeken Yavuz, "Basında ve sosyal medyada 'Mardin Ağız ve Diş Merkezinde radyasyon sızıntısı' diye iddia edilen hususların gerçeği yansıtmadığını kamuoyu bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.