Mardin'de Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni Düzenlendi

Mardin'de 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 4. Hudut Alay Komutanlığında "Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni" düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Korgeneral Hulusi Sayın Kışlası'nda yapılan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sancağın platformdaki yerini alması ve sancağın devir tesliminin yapılmasının ardından 4. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Zekeriya Yılmaz, görevini Piyade Albay Cumhur Yazgan'a teslim etti.

Törene, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Derik Kaymakamı Evren Çakır, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı.