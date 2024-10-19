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Mardin 2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Mardin 2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Mardin'de Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirilen 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, 354 proje hakkında bilgi verildi ve 2024 yılında hızla yapılacak yatırımlar için koordinasyon vurgulandı.

Mardin'de 2024 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, koordinasyon kurulunda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Akkoyun, kentte 2024 yılı 3. dönem itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 354 projenin uygulandığını kaydetti.

Bunlardan 62 projenin tamamlandığını, 111 projenin devam ettiğini, 181'inin ise etüt proje aşamasında olduğunu aktaran Akkoyun, bu projelerin toplam tutarının 49 milyar 788 milyon 80 bin lira olduğunu, 2024 yılı 3. dönem sonu itibarıyla 4 milyar 591 milyon 466 bin lira harcama yapıldığını belirtti.

Kamu yatırımlarının koordineli bir şekilde hızlı ama kaliteli yapılması için talimat veren Akkoyun, kurumlardan bu noktada koordinasyona önem vermelerini istedi.

Toplantı, yatırımcı kuruluşların yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgi vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

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