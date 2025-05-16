Mardin 2. Kitap Fuarı Kitapseverlere Kapılarını Açtı

Mardin'de düzenlenen 2. Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kitap okumanın önemine değindi.

Fuarın hayırlı olmasını dileyen Akkoyun, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından geçen yıl faaliyete alınan 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Mardin'imizin ilk fuar alanında 2. kitap fuarını düzenliyoruz. Fuar alanında 47 yayınevimiz, 67 stantta vatandaşlarımıza, öğrencilerimize kitaplarını sergiliyor. Bu kitap fuarı 9 gün süreyle vatandaşlarımızın hizmetinde olacak." dedi.

Başta çocuk ve gençler olmak üzere herkese kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın kendilerini ifade edebilmeleri, kelime hazinelerinin gelişmesi, yeni yeni bilgilerle tanışmaları ve sınav başarıları için kitap okumaları çok önemli. Bizler de valilik ve belediye olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle çocuklarımızın, gençlerimizin kitap okuma alışkanlığını artırmak için çalışıyoruz. Mardin'de kitap okuma konusunda güzel bir miras devralıyoruz aslında. Mardin, bir ilim ve irfan yuvası. Atalarımızın, büyüklerimizin bize miras bıraktığı bu emanete sahip çıkacağız, kitap okuyacağız, ilim ve irfanla hemhal olacağız, çocuklarımıza bu alışkanlığı kazandıracağız. Çocuklarımızla kitap okuyacağız."

Akkoyun, fuar girişinde Mardin Büyükşehir Belediyesince öğrencilere 100'er liralık hediye çekleri verildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun ve beraberindekiler, stantları gezdi.

Fuara katılan yayınevlerinden Türk Tarih Kurumunda personel Merve Bölükbaş da kitap skalalarının çok geniş olduğunu belirterek, kitapseverleri fuara beklediklerini ifade etti.

Öğrencilerden Aleyna Çılgın, ilk kez kitap fuarına katıldığını, burada çok güzel kitapların bulunduğunu söyledi.

Semanur Öztürk de kitap okumayı çok sevdiğini anlatarak, "Burası tam anlamıyla bir kitap cenneti. Herkese kitap okumalarını öneriyorum." diye konuştu.

Açılış törenine, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İl Milli Eğitimi Müdürü Ali Eyyüpkoca, İl Müftüsü Enver Türkmen, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kurumların temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.