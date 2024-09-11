Mardin 1969 Spor, Yekta Sönmez'i kiralık olarak kadrosuna kattı
Mardin 1969 Spor, Pendikspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Yekta Sönmez'i 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti. Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde Sönmez ile sözleşme imzalandı. Törene Mardin 1969 Spor Sportif Direktörü Rıdvan Sönmez de katıldı.
Mardin 1969 Spor Pendikspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Yekta Sönmez'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün tesislerinde yapılan imza töreninde Sönmez ile sözleşme imzalandı.
İmza töreninde Mardin 1969 Spor Sportif Direktörü Rıdvan Sönmez de hazır bulundu.