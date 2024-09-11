Mardin 1969 Spor, Yekta Sönmez'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Mardin 1969 Spor Pendikspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Yekta Sönmez'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün tesislerinde yapılan imza töreninde Sönmez ile sözleşme imzalandı.

İmza töreninde Mardin 1969 Spor Sportif Direktörü Rıdvan Sönmez de hazır bulundu.