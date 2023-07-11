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Mardin 1969 Spor oyuncu seçmeleri sürüyor

Mardin 1969 Spor oyuncu seçmeleri sürüyor

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Mardin 1969 Spor A Takım seçmeleri, 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda devam ediyor.

Mardin 1969 Spor A Takım seçmeleri, 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda devam ediyor.

Mardin 1969 Spor'un 4 gün sürecek seçmelerine 1997-2005 doğumlu futbolcu adayları katılıyor. Adaylar teknik heyet tarafından değerlendiriliyor.

Seçmelerde beğenilen sporcular A Takımda içerisinde antrenmana davet edilerek, değerlendirmeye tabi tutulacak.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

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