Mardin 1969 Spor oyuncu seçmeleri sürüyor
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Mardin 1969 Spor A Takım seçmeleri, 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda devam ediyor.
Mardin 1969 Spor A Takım seçmeleri, 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda devam ediyor.
Mardin 1969 Spor'un 4 gün sürecek seçmelerine 1997-2005 doğumlu futbolcu adayları katılıyor. Adaylar teknik heyet tarafından değerlendiriliyor.
Seçmelerde beğenilen sporcular A Takımda içerisinde antrenmana davet edilerek, değerlendirmeye tabi tutulacak.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel