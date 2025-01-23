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Mardin 1969 Spor, Murat Şefik ile Anlaştı

Mardin 1969 Spor, Murat Şefik ile Anlaştı
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Mardin 1969 Spor, 22 yaşındaki sağ bek Murat Şefik ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Şefik, 2. Lig ekibi Somaspor'dan transfer edildi.

Mardin 1969 Spor, Murat Şefik'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sağ bek Şefik ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Takımımız, genç sağ bek Murat Şefik ile 1.5 yıllığına anlaştı. 2. Lig ekibi Somaspor'dan kadromuza kattığımız 22 yaşındaki futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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