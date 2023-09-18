Mardin 1969 Spor, Kayseri deplasmanından puansız döndü
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor maçında 2-0 mağlup oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor maçında 2-0 mağlup oldu.
Atatürk Spor Kompleksi yan sahada oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle bitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Talasgücü Belediyespor 52. ve 85. dakikada atılan gollerle 2-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Güncel