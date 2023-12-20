Mardin 1969 Spor İnegöl Kafkas ile berabere kaldı
TFF 3.Lig 1.Grup 15. hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor deplasmanda İnegöl Kafkas ile 1-1 berabere kaldı. İnegöl Kafkas 45. dakikada penaltıdan gol buldu, Mardin 1969 Spor ise 70. dakikada beraberlik golünü attı. Maçta başka gol olmayınca taraflar birer puanla ayrıldı.
TFF 3.Lig 1.Grup 15. hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor deplasmanda İnegöl Kafkas ile 1-1 berabere kaldı.
İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta, İnegöl Kafkas 45. dakikada Yıldıray Koçal'ın penaltı vuruşundan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Mardin 1969 Spor, 70. dakikada Muhammet Beşir'in ayağından bulduğu golle durumu 1-1 yaptı.
Kalan sürede başka gol olmayınca taraflar müsabakadan birer puan ile ayrıldı.
Mardin 1969 Spor bu sonuçla ligde puanını 18'e yükseltti.