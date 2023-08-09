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Mardin 1969 Spor ikinci etap için Bolu'da kamp çalışmalarına başladı

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Mardin 1969 Spor'un 15 gün sürecek ikinci etap kamp çalışmaları Bolu'da başladı.

Mardin 1969 Spor'un 15 gün sürecek ikinci etap kamp çalışmaları Bolu'da başladı.

Takım kampta hazırlık maçları da yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Teknik direktör Cevdet Uzunköprü gözetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

Mardin Spor Bolu Güncel Haberler

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