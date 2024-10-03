Üye Girişi
Haberler

Mardin 1969 Spor, Erciyes 38 FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin 1969 Spor, 5 Ekim'de gerçekleşecek olan 3. Lig 5. hafta maçında Erciyes 38 FK'yı konuk etmek için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetimindeki futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan çalışmalarda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Ne­si­ne 3.? Lig 5. hafta maçında 5 Ekim'de Erciyes 38 FK'yi konuk edecek olan Mardin 1969 Spor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetimindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

Antrenman Erciyes 3-sayfa mardin Futbol Güncel Spor

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trendyol Süper Lig 8. Hafta maçları! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi gün? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 EKİM: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? 3 EKİM İRAN-İSRAİL SAVAŞI SON DURUM! İsrail-iran füze savaşları devam ediyor mu, kaç kişi öldü? Rigas hangi ülkenin takımı? Rigas FS hangi bölgede, nerenin takımı? Tarihte bugün ne oldu? 3 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Bugün hangi önemli olaylar oldu? Riga hangi ülkeye ait, nerede? Riga'nın neyi meşhur? Riga vizesiz mi? Bu akşam hangi maçlar var? 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maç saatleri! 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli zammı ne kadar olacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? T10F çıktı mı? TOGG T10F modeli ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak?
title