Mardin 1969 Spor, Erciyes 38 FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Mardin 1969 Spor, 5 Ekim'de gerçekleşecek olan 3. Lig 5. hafta maçında Erciyes 38 FK'yı konuk etmek için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetimindeki futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan çalışmalarda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
Nesine 3.? Lig 5. hafta maçında 5 Ekim'de Erciyes 38 FK'yi konuk edecek olan Mardin 1969 Spor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetimindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.