Mardin 1969 Spor, Erciyes 38 FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Ne­si­ne 3.? Lig 5. hafta maçında 5 Ekim'de Erciyes 38 FK'yi konuk edecek olan Mardin 1969 Spor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetimindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.