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Mardin 1969 Spor, Engelli Taraftarlarına Forma ve Atkı Hediye Etti

5 Aralık 2023 09:51 Son Güncelleme: 09:52 Abone Ol

Mardin 1969 Spor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla antrenmanda engelli taraftarları ağırlayarak, onlara forma ve atkı hediye etti. Edirnespor maçı hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadı'nda başlayan Mardin 1969 Spor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bazı engelli bireyleri de antrenmanda ağırladı. Futbolcular onlara takımın formasını ve atkısını hediye etti. Antrenman sonunda taraftarlar, futbolcular teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri ile günün anısına fotoğraf çektirildi.