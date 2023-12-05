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Mardin 1969 Spor, Edirnespor maçı hazırlıklarına başladı

5 Aralık 2023 11:50 Son Güncelleme: 11:51 Abone Ol

Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 1. Grubun 14. haftasında Edirnespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ender Alkan yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmaları ve çift kale maç ile antrenman tamamlandı.