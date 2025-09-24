Haberler

Marco Rubio ve Sergey Lavrov, BM'de Ukraine Savaşı'nı Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile savaşı sonlandırma üzerine görüştüğü açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Rubio'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile New York'taki BM Genel Merkezinde yaptığı görüşmenin ana konusunun, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın son erdirilmesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bakan (Rubio), Başkan (Donald) Trump'ın, cinayetlerin durdurulması çağrısını ve Moskova'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'na kalıcı bir çözüm bulmak için anlamlı adımlar atması gerektiğini yineledi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Rubio'nun, BM'nin yüksek düzeyli haftası marjında, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali ile Vietnam Cumhurbaşkanı Luong Cuong ile bir araya geldiği bilgileri paylaşıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
