Marcin Skupinski: Sınırlarda mültecilere karşı 'çifte standart' uygulanıyor | Duvar Özel (25 Mart)
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Varşova Üniversitesi'nden Antropolog Marcin Skupinski, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon sonrası sınırlarda yaşanan ayrımcı tavrı Gazete Duvar'da değerlendirdi.
Varşova Üniversitesi'nden Antropolog Marcin Skupinski, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon sonrası sınırlarda yaşanan ayrımcı tavrı Gazete Duvar'da değerlendirdi.
DailyMotion.com / Güncel