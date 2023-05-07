Maratonİzmir 100'üncü yıl onuruna koşuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir Avek), dünyadan ve ülkemizin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla koşuldu. Birincilik kadınlarda Etiyopya, erkeklerde Kenya'ya gitti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de organizasyon kapsamındaki 10 kilometrelik 19 Mayıs Yol Koşusu'na katıldı.

SPOR Maraton İzmir 100'üncü yıl onuruna koşuldu

İZMİR, (DHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin World Athletics paydaşlığında Road Label statüsünde 4'üncüsünü düzenlediği Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir Avek), dünyadan ve ülkemizin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla koşuldu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı onuruna yarışın sloganı, "100 Yıllık Maratonu Maraton İzmir'de Kutluyoruz" olarak belirlendi. Nefes kesen maratonda birincilik kadınlarda Etiyopya, erkeklerde Kenya'ya gitti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de organizasyon kapsamındaki 10 kilometrelik 19 Mayıs Yol Koşusu'na katıldı. Koşunun startını da Bakan Kasapoğlu'yla Tunç Soyer verdi. İzmir'de uluslararası bir festival havası estiren maraton ve ardından başlayan 19 Mayıs Yol Koşusu'na 23 ülkeden 30 seçkin atlet ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen 5 bin kişi katıldı.

KENYA VE ETİYOPYA DAMGASI

Türkiye'nin en hızlı parkuruna sahip 42 kilometre 195 metrelik Maratonİzmir Avek'de kadınlarda Etiyopyalı Sheware Alene Amare 2 saat 32 dakika 43 saniye ile erkeklerde Kenya'dan Benard Kipkorir 2 saat 10 dakika 25 saniye ile birinciliği elde etti. Kadınlarda ikinci 2.32.49 ile Etiyopyalı Kebebush Yisma, üçüncü 2.35.08 ile Kenyalı Emmah Cheruto Ndiwa oldu. Erkeklerde Kenyalı Hammington Kimaiyo 2.12.38 ile ikinciliği, yine Kenyalı Kenneteh Kiprop Omulo aynı dereceyle üçüncülüğü aldı. Türk atletler arasında en iyi dereceyi Polat Arıkan 2.17.37 ile elde etti. Yedinci sıradaki Polat Arıkan'ı Yusuf Önal, Serkan Kaya ve Mustafa Es takip etti. Kadınlarda Svetlana Kaya 3.05.15 ile en iyi dereceyi yakalayıp 10'uncu olurken onu Selma Altundiş, Elif Gül Erdemir, Svetlana Zakhvataeva izledi.

BAKAN KASAPOĞLU VE SOYER DE KOŞTU

Maratonİzmir'le aynı gün koşulan 10 kilometrelik 19 Mayıs Yol Koşusu'nun startını ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu birlikte verdi. Başkan Soyer ve Bakan Kasapoğlu'nun da yer aldığı 10 kilometrelik yarışta ilk üç sıra kadınlarda Dilan Atak (0.38.03), Fatma Arık (0.38.04), İpek Öztosun (0.40.03), erkeklerde Bahattin Üney (0.31.14), Emin Berke Murathan (0.31.31), Mestan Turhan (0.31.53) şeklinde oluştu. Bu yarışın startı aynı noktadan verilirken, atletler Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönerek, Kültürpark İZFAŞ binası karşı şeridinde bitişe ulaştı.

ÖDÜLLER SOYER'DEN

Maratonİzmir Avek'i ilk sırada tamamlayan Etiyopyalı Sheware Alene Amare ile Benard Kipkorir'e ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takdim etti. Erkekler ikincisi Hammington Kimaiyo ile kadınlar ikincisi Kebebush Yısma'nın ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Tugay, erkekler üçüncüsü Kenneteh Kiprop Omulo ve kadınlar üçüncüsü Emmah Cheruto Ndiwa'ya ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge sundu.

ATIKSIZ MARATON

Maratonİzmir Avek, bu yıl da Birleşmiş Milletler'in (BM) belirlediği, "Küresel Amaçlar" doğrultusunda, "Sürdürülebilir bir dünya" için koşuldu ve hedefe yine ulaşıldı. Maratonda koşuculara verilen pet şişeler geri dönüşüm için atık kutularında toplandı, tüm malzemelerin geri dönüştürülebilir olması sağlandı. Parkur üzerinde sponsorlara ve yarışa ait tüm reklam ile yönlendirmeler de yarış bitiminde geri dönüşüme kazandırılmak üzere tek tek toplandı.