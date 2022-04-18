Maraton İzmir'de Yeni Rekor

İZMİR (DailyMotion.com) - 43 farklı ülkeden 500'ün üzerinde koşucunun yarışına sahne olan 3. Uluslararası İzmir Maratonu'nun (Maraton İzmir) 42 kilometrelik etabında " Türkiye'nin en hızlı parkuru" rekoru bir kez daha kırıldı

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