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Maraton İzmir'de Yeni Rekor

DailyMotion.com - Güncel
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43 farklı ülkeden 500'ün üzerinde koşucunun yarışına sahne olan 3. Uluslararası İzmir Maratonu'nun (Maraton İzmir) 42 kilometrelik etabında "Türkiye'nin en hızlı parkuru" rekoru bir kez daha kırıldı.

İZMİR (DailyMotion.com) - 43 farklı ülkeden 500'ün üzerinde koşucunun yarışına sahne olan 3. Uluslararası İzmir Maratonu'nun (Maraton İzmir) 42 kilometrelik etabında " Türkiye'nin en hızlı parkuru" rekoru bir kez daha kırıldı

Maraton İzmir'de Yeni Rekor

DailyMotion.com / Güncel

Türkiye, İzmir, Güncel, Haberler

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