Maraton İzmir'de Manisa BBSK'lı atletler kürsüde yer aldı

MANİSA (Bültenler) - Özlem Işık Genel Klasman'da ve Türkler Genel Klasman'da 3'üncü olurken, Şükran Güneş Bayar ise yaş kategorisinde 1'inci olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası İzmir Maratonu'nda (Maraton İzmir) Manisa Büyükşehir Belediyesporlu atletler kürsüye çıktı. İZFAŞ'ın eski binası önünden startı verilen 10 kilometrelik yarışa 4 binin üzerinde atlet katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Özlem Işık, maratonu 40 dakika 41 saniye ile Genel Klasman ve Türkler Genel Klasman 3'üncüsü olarak tamamlayarak 2 kupa birden kazandı. Şükran Güneş Bayar ise 35-39 yaş kategorisinde 41 dakika 47 saniye ile 1'inci oldu. Maratonda başarılı olan atletlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü de sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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