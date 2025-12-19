Haberler

Tuncer Bakırhan: Maraş İçin Adalet, Herkes İçin Adalet

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde yayımladığı mesajda Alevilere yönelik nefretle yüzleşmeden gerçek bir demokrasinin kurulamayacağını vurguladı ve adalet talep etti.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Maraş Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "DEM Parti olarak bir kez daha altını çiziyoruz: Alevilere yönelik bu sistematik nefretle yüzleşilmeden, sorumlular yargılanmadan, eşit yurttaşlık sağlanmadan gerçek bir demokrasi kurulamaz. Unutmadık, unutturmayacağız. Maraş için adalet, herkes için adalet" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, X hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"19 Aralık 1978'de Maraş Katliamında yüzlerce Alevi can katledildi, binlercesi yerinden yurdundan edildi. Aradan 47 yıl geçti; neredeyse yarım asırdır bu büyük kıyımın üzeri örtülüyor, gerçekler açığa çıkarılmıyor, unutturulmak isteniyor.

Oysa hakikati açığa çıkarmak, failleri ve siyasi sorumluları ortaya çıkarmak devletin temel sorumluluğudur. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı olmaz. Ancak Türkiye'de cezasızlık politikaları sürdürülmekte, adalet sistematik biçimde engellenmektedir.

DEM Parti olarak bir kez daha altını çiziyoruz: Alevilere yönelik bu sistematik nefretle yüzleşilmeden, sorumlular yargılanmadan, eşit yurttaşlık sağlanmadan gerçek bir demokrasi kurulamaz. Unutmadık, unutturmayacağız. Maraş için adalet, herkes için adalet."

Kaynak: ANKA / Güncel
