Maraş Çöreği, Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı

AVRUPA Birliği'nin (AB) Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden olan Maraş çöreğinin coğrafi işaretini tescillemesi, kentte sevinçle karşılandı. Çörek üreticilerinden Ali Akçöp, tescilin Maraş çöreğine Avrupa yolu açtığını belirtti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de çöreğin tüm dünyaya tanıtımı için gerekli katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu üzerine 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Maraş çöreği, AB tarafından coğrafi işaret tescili aldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Maraş çöreği için 2020 yılında başlattığı AB sürecinin olumlu sonuçlanmasıyla şehrin AB tescilli ürün sayısı da 3'e çıkmış oldu.

'BU TESCİL ÇÖREĞİMİZİN AVRUPA'YA YOLUNU AÇIYOR'

AB'nin bu coğrafi işaret tescili, en çok çörek üreticilerini sevindirdi. Şehrin tarihi Kapalı Çarşı'sında çörek üretimi yapan Ali Akçöp, tescil kararını duyunca çok sevindiklerini söyledi. Bu tescilin hem üreticilere hem de ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına inandığını kaydeden Akçöp, "Kahramanmaraşlı olarak, çörekçi olarak mutluyuz, gururluyuz. Kahramanmaraş'ın birçok yöresel ürünü var ve tescillenmesi için darısı onların başına olsun. Zaten Maraş çöreği ülkede tanınıyor ama bu tescille dünyada da tanınacağının farkındayız. Hem işletmemize hem de ülkemize gelir açısından iyi olacağını düşünüyorum. 3-4 ay dayanacak şeklide yaptığımız çörekler var. Gurbetçilerimiz zaten giderken alıp götürüyorlar, yiyorlar ama bu tescil çöreğimizin Avrupa'ya yolunu açıyor" dedi.

'ULUSLARARASI ANLAMDA TANINMIŞ OLACAK'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise coğrafi işaret tescilinin şehrin gastronomisi açısından çok önemli olduğunu ifade etti. AB sürecini birlikte yürüttükleri Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne de teşekkür eden Başkan Fırat Görgel, şunları söyledi:

"Maraş çöreğinin biliyorsunuz 2018 yılında tescilini almıştık. Şimdi ise Allah'a şükürler olsun Avrupa Birliği tescili ile beraber Kahramanmaraş'ın üçüncü ürünü olmuş oldu. Daha öncesinde Çağlayancerit cevizimiz yine Maraş tarhanamız Avrupa Birliği coğrafi işaret teşkili almışlardı, şimdi de Maraş çöreği. Tabii Kahramanmaraş'ın tamamen kendine özgü, kendi geleneksel kültürünü yansıtan bir ürünüydü ve burada artık Avrupa standartlarına, uluslararası standarda kavuşmuş oldu bu tescil belgesi. İnşallah bu Maraş çöreğinin de tescili ile beraber gastronomimize çok daha iyi yerlerine gelmesi noktasında bir katkı sunar diyorum. İnşallah bu süreçleri geliştirerek devam edeceğiz. Tabii Avrupa Birliği tescili ile beraber uluslararası anlamda bunlar önemli etiketler. Bu aşamada uluslararası anlamda tanınmış ve ondan sonra da buradaki ustalarımızla işte buradaki bu işe emek veren herkesle bu süreçleri beraber planlayacağız. Biz de belediye olarak bu sürece, yani Maraş çöreğinin tanıtımına daha çok katkı vereceğiz. Yine çeşitli kurum ve kuruluşlar bu sürece, bu ürünün tanıtılmasına katkı vermiş olacak. Tabi bir ürünün yerel ölçekte coğrafik belgesi alması da önemli bir süreç ama Avrupa Birliği süreci çok daha farklı daha önemli bir süreç. İnşallah dediğim gibi bu noktada bizim de gayretimizle büyükşehir belediyesi olarak, çünkü biz coğrafi işaretle her ürünümüze gerçekten özel bir önem gösteriyoruz, sayılarını da artırmaya çalışıyoruz. Biz de Maraş çöreği yapan ustalarımıza, bu tür iş yerlerimize onların tanıtımına katkı sunacağız ve uluslararası anlamda tanınmış olacak. O anlamda kendilerine büyük bir katkı olacağını düşünüyorum açıkçası."