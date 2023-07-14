Marangoz ustası kaza anında son anda kurtuldu

Marangoz ustası kaza yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı marka-model 2 tur aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kaza yapan araçlardan birisi, çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkarak ahşap ev yapmakta olan marangoz ustasının üzerine gelirken, usta son anda kurtuldu.

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Kadir İpekli'nin kullandığı 35 TEK 03 plakalı Volkswagen Transporter marka tur minibüsü, Tahir Bozkurt'un kullandığı 07 TB 620 plakalı aynı marka model tur minibüsü ile çarpıştı. Araçlarda büyük maddi hasarın oluştuğu kazada kimsenin burnu kanamazken, bir minibüs çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak, yol kenarında ahşap ev yapan marangoz ustasının üzerine geldi. Durumun farkına varan marangoz ustası kaçarak kurtuldu. İş yerinin önünde çalıştığı sırada kazanın meydana geldiğini belirten marangoz ustası, "Bir anda araçlardan birisi üzerime doğru geldi. Kaçarak canımı kurtardım" diye konuştu. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.