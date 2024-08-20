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Manyas'ta orman yangınına müdahale eden arazöz otomobilin üzerine devrildi: 3 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde, orman yangınına müdahale etmek için giden arazözün, otomobilin üzerine devrilmesi sonucu iki araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, orman yangınına müdahale etmek için giden arazözün, otomobilin üzerine devrilmesi sonucu iki araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Kırsal Çakırca Mahallesi'nde ormanda çıkan yangın nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek için bölgeye giden Doğukan Aydın'ın kullandığı arazöz, mahalleye geldiğinde karşı yönden gelen Ruşen Koç'un kullandığı 10 TA 905 plakalı otomobille karşılaştı. Aydın, yolun dar olması nedeniyle geçmek için manevra yaparken, tekerinin çukura gelmesi nedeniyle otomobilin üstüne devrildi. Kazada sürücüler ile Ruşen Koç, Doğukan Aydın ve orman memuru Serkan Uzuner bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat sonra çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, orman yangının küçük çaplı olduğu, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir İtfaiye Manyas Güncel Haberler

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