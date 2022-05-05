Manyas'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA - Süleyman Özaydın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Balıkesir'in Manyas ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Muzaffer Güldalı yönetimindeki 10 AEV 656 plakalı minibüs, Sanayi Sokak'ta Şemsettin Sevgili idaresindeki 10 K 0022 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Şemsettin Sevgili yaralandı.
Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Sevgili'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
AA / Süleyman Özaydın - Güncel