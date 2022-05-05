Manyas'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Manyas'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Süleyman Özaydın - Güncel
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Manyas'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Muzaffer Güldalı yönetimindeki 10 AEV 656 plakalı minibüs, Sanayi Sokak'ta Şemsettin Sevgili idaresindeki 10 K 0022 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Şemsettin Sevgili yaralandı.

Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Sevgili'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

AA / Süleyman Özaydın - Güncel

Balıkesir, Minibüs, Güncel, Haberler

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