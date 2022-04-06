Manyas'ta kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Manyas'ta kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Süleyman Özaydın - Güncel
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Manyas'ta kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Akçaova Mahallesi yolundan Manyas-Gönen kara yoluna çıkan Erdoğan Erkan (85) idaresindeki 10 PE 899 plakalı otomobil, kara yolunda ilerleyen Mehmet Fatih Altınok'un kullandığı 77 AP 797 plakalı araca çarptıktan sonra tarlaya savruldu.

Kazada yaralanan sürücü Erkan, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Süleyman Özaydın - Güncel

Mehmet Fatih, Balıkesir, Otomobil, Güncel, Haberler

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