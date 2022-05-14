Manyas'ta Gençlik Haftası doğa yürüyüşü düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manyas'ta Gençlik Haftası doğa yürüyüşü düzenlendi

AA - Süleyman Özaydın - Güncel
Manyas'ta Gençlik Haftası doğa yürüyüşü düzenlendi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Orman İşletme Şefliğinin organize ettiği yürüyüş kapsamında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksekokulu öğrencileri İrşadiye mevkisinde toplandı.

Keçiağılı Şelalesi mevkisinden geçen gençler, yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüşü tamamladı.

Doğa yürüyüşüne Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kudret Eğen, Orman İşletme Şefi Eren Cesur ile jandarma ekipleri ve ormancılar katıldı.

AA / Süleyman Özaydın - Güncel

Gençlik Haftası, Hisarcık, gençlik, Manyas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title