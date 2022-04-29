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Manyas'ta çarpışan iki aracın sürücüleri yaralandı

AA - Süleyman Özaydın - Güncel
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Manyas'ta çarpışan iki aracın sürücüleri yaralandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Gönen ilçesi istikametinden Manyas'a doğru seyreden M.Y'nin (35) kullandığı 10 TD 538 plakalı otomobil, kırsal Şevketiye Mahallesi'nden anayola çıkmak isteyen M.M. (78) yönetimindeki 10 ABP 115 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler M.Y. ve M.M, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Süleyman Özaydın - Güncel

Balıkesir, Otomobil, Güncel, Haberler

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