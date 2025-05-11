Manyas'ta Ağıldaki Yangında 42 Hayvan Yandı

BALIKESİR'in Manyas ilçesindeki bir ağılda elektrik tesisatından çıkan yangında 30 koyun ile 12 kuzu öldü.

Manyas ilçesinin kırsal Kocagöl Mahallesi'ndeki bir ağılda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Ağıl sahibi Rahmi Aslan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de çevre güvenliği aldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında, ağılda bulunan 30 koyun ile 12 kuzu öldü.

Elektrik tesisatından kaynaklı olduğu öğrenilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.