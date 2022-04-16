'Manyas Şehitleri ve Gazileri Ormanı'na 2 bin fidan dikildi

MANYAS, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla oluşturulan "Manyas Şehitleri ve Gazileri Ormanı"na fidan dikildi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Orman İşletme Şefliğince kırsal Şevketiye Mahallesi'nde hazırlanan alanda fidan dikimi öncesi yaptığı konuşmada, ilçenin 13'ü asker, 9'u polis 22 şehit verdiğini söyledi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler şehitlerimizi her zaman gönüllerimizde yaşatıyoruz. Gazilerimize her zaman gereken desteği vermeye özen gösteriyoruz. Ancak bu kalıcı bir eser olacak, buna mahalle halkı olarak sizlerin de Orman Şefliğimize yardımcı olacağınıza inanıyorum. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz bizlerle beraber, bizim başımızın tacı."

Manyas Orman İşletme Şefi Eren Cesur tarafından fidan dikimi konusunda bilgi verilmesinin ardından Çelik ilk fidanı dikerek, şehidin adının olduğu plaketi fidanın dibine çaktı.

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen 2 bin fıstık çamı fidanı tüplü olarak dikilip can suları verildi.

Fidan dikim törenine Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, ilçe protokolü, Manyas Meslek Yüksekokulu Gönüllülük Kulübü üyeleri ile Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri katıldı.