Manyas Kuş Cenneti, Kuş Gözetleme Kulesi Tadilatının Tamamlanmasıyla Ziyaretçilerine Kapılarını Açıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 24 bin hektar alana sahip, 1994'de Ramsar Sözleşmesi'ne dahil edilen ve 1'inci derece doğal sit alanı ilan edilen Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı, her yıl 266 türden 3 milyon göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. 1975'te Avrupa Konseyi tarafından en iyi korunan doğal parklara verilen Avrupa Birliği A Sınıfı diploma ile ödüllendirilen Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı, 2021 yılında başlayan tadilatın ardından Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerine yeniden kapılarını açıyor. Yaklaşık 5 milyon TL tutarındaki harcamanın ardından onarımı tamamlanan 3 teleskobun bulunduğu 17 metrelik Kuş Gözlem Kulesi, kuş gözlemcileri ve fotoğraf tutkunu ziyaretçilerini bekliyor. Yetişkinlerin 21 TL, öğrencilerin 11 TL ödeyerek gezebileceği Manyas Kuş Cenneti'ni her yıl ortalama 75 bin kişi ziyaret ediyor.Toplam 419 bitki ve gölünde 34 balık türü bulunan Manyas Kuş Cenneti, şubat ve mart aylarında, başta Afrika olmak üzere Güney Asya ülkelerinden bölgeye gelen göçmen kuşların yanı sıra pelikan, karabatak, kaşıkçı, çeltikçi, küçük balaban, gece balıkçısı, tepeli dalgıç, sakar meke, su tavuğu, yaban ördeği, alaca balıkçıl, erguvani balıkçıl ve saz bülbülü gibi türleri ağırlıyor.