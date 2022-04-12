Manyas Belediye Başkanı Barçın, gençler ve güreşçilerle iftarda buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manyas Belediye Başkanı Barçın, gençler ve güreşçilerle iftarda buluştu

AA - Süleyman Özaydın - Güncel
 - Güncelleme:
Manyas Belediye Başkanı Barçın, gençler ve güreşçilerle iftarda buluştu

Balıkesir'in Manyas ilçesi Belediye Başkanı Tancan Barçın, iftar programında üniversite öğrencileri ve genç güreşçilerle bir araya geldi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesi Belediye Başkanı Tancan Barçın, iftar programında üniversite öğrencileri ve genç güreşçilerle bir araya geldi.

Barçın, Manyas Gençlik Merkezi Has Oda'da düzenlenen iftarda, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan kız güreş takımı sporcularını kutlayarak madalyalarını taktı.

Şampiyonada başarılar dileyen Barçın, belediye olarak sporcuların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Öğrenciler ve sporcular da Barçın'a teşekkür etti.

Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen, gençlik liderleri Fatih Özel ve Erdi Genç, güreş antrenörü Hakan Temel ile yardımcı antrenör Hasan Hüseyin Gür katıldı.

AA / Süleyman Özaydın - Güncel

Balıkesir, Hisarcık, gençlik, Manyas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title