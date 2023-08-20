Manuş Baba'yı örgü örerek bekledi

ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesine konser veren Manuş Baba'yı bir hayranı el işi yaparak beklemesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

Adana'da tabiat parkları ve doğa sporları ile her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Aladağ ilçesi bu kez belediye tarafından düzenlenen Aladağ Doğa Konseri'nde Manuş Baba'yı hayranları ile bir araya getirdi. Binlerce Adanalı konsere akın etti. 15 bin nüfuslu ilçe konser nedeni ile ziyaretçi akınına uğrarken yaklaşık 50 bin kişinin Manuş Baba şarkılarına eşlik etti.

Hayranları ile bir araya gelen Manuş Baba'nın sevilen şarkıları hep birlikte söylendi. 7'den 70'e binlerce kişinin katıldığı konserde renkli görüntüler oluşurken konseri beklerken örgü ören kadınlar, kamp yapanlar dikkat çekti.

Konserin ilçede büyük bir coşkuya neden olduğunu aktaran Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Aladağ Doğa Şenliği'ne katılan herkese teşekkür ederek "Aladağ başta tüm Adana burada. Gümbür gümbür şenlik oluyor. Adana'nın en güzel konseri serin olur Aladağ dedik, Toroslardaki Manuş Baba konseri Adanalıları buluşturduk. Vatandaşlarımıza Aladağ'ımıza gelerek bizleri onurlandırdılar, teşekkür ediyoruz. Bu tür şenlikleri hep yapıyoruz kardan adam, doğa, sanat şenliği ile ilçemizde güzel etkinlikler yapıyoruz" dedi.

Konsere gelen Ahmet Efe Dede, sevdiği sanatçıyı ilçede dinleme imkanı bulduğu için mutlu olduğunu kaydetti. Adana'dan Konser için Aladağ'a geldiğini aktaran Cennet Yılmaz ise, "Adana'dan Manuş baba için geldik Mustafa Akgedik başkanımıza çok teşekkür ediyoruz 'Eteği Belinde' şarkısını çok seviyorum" diye konuştu.