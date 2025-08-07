Mantının memleketi Kayseri'de yeni şefler Mutfak Sanatları Merkezinde yetişecek

Pastırma ve sucuğun yanı sıra bir kaşığa 40 tane sığan mantısıyla, yağlamasıyla meşhur Kayseri'de yetenekli aşçılar, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan Mutfak Sanatları Merkezi'nde yetişecek.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde gastronomi alanında yer alan Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yaklaşık 2 bin metrekarelik alana Mutfak Sanatları Merkezi kuruldu.

Yağlama, Kayseri mantısı, yağ mantısı, tepsi mantısı ve Çerkez mantısı, pastırmalı paçanga böreği, nevzine tatlısı ile katmer gibi çok sayıda yöresel lezzet merkezde yapılarak beğeniye sunuluyor.

Mantının yapılışını merak edenler, hamur işleme atölyesinde kadın ustalar tarafından yapılan mantı çeşitlerini izleme imkanı buluyor.

Merkezdeki yemeklerde kullanılan etler, et işleme bölümünde sergileniyor, ayrıca merkezin üst katında meraklılarına aşçılık ve pastacılıkla ilgili eğitimler veriliyor. Her hafta sonu verilen eğitimlere katılanlar, atölyelerde yemeklerin püf noktalarını da öğreniyor.

Kentin coğrafi işaretli ürünleri ile kadın kooperatiflerince üretilen yöresel lezzetler de alanda sergileniyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesince hazırlanan proje kapsamında Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü tercih edecek öğrencilere 2025-2026 akademik yılında aşçılık eğitimi verilecek. Merkez, yeni şeflerin yetişmesine katkı sağlayacak.

Bu bölümleri tercih edecek ilk 5 bine giren öğrencilere burs, istihdam ve yabancı dil eğitimi desteği de sunulacak.

"4 aylık eğitimler vereceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, kentin gastronomi alanında öncü olması için Mutfak Sanatları Merkezi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Kayseri mutfağının 200'ün üzerinde lezzete sahip olduğunu belirten Büyükkılıç, merkezde rezervasyonla yer bulunabildiğini kaydetti.

Nezih bir ortamda kentin lezzetlerini sunduklarını anlatan Büyükkılıç, "İnsanlar yediklerini görebiliyor, hangi koşullarda yapıldığını görüyor. Yöresel lezzetlerimizi tadıyorlar, mesela nevzine tatlımız çok ilgi görüyor." dedi.

Mutfak Sanatları Merkezi'nin aşçıların yetişmesinde rol oynayacağını aktaran Büyükkılıç, "4 aylık eğitimler vereceğiz. Erciyes Üniversitesi bünyesinde gastronomi bölümü açıldı, protokol imzaladık, burada eğitim verecekler. YÖK ile görüştük, ilk 5 bine girip gastronomi bölümünü tercih edenlere burs vereceğiz. Burada güzel bir uyum ortaya çıktı." diye konuştu.

Hasan Nuri Kuş ise merkeze ilk kez geldiğini, hem ortamı hem de yemekleri çok beğendiğini dile getirdi.

Burak Bal da kentin yöresel tatlısı nevzineyi tattıklarını, çok beğendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.