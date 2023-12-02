Mantarların havaya saldığı sporların çeşitli görüntüleri
Çin'in Yunnan eyaletinde mantarların havaya saldığı sporlar, masalsı bir manzara oluşturdu. Fotoğrafçılık meraklıları bu anları kameraya aldı. Mantarlar, üreme amaçlı olarak havaya çok küçük sporlar salıyor.
Mantarların havaya saldığı sporların çeşitli görüntüleri
Çin'in Yunnan eyaletinde mantarların havaya saldığı sporlar, masalsı bir manzara oluşturdu. Fotoğrafçılık meraklıları bu anları kameraya aldı. Mantarlar, üreme amaçlı olarak havaya çok küçük sporlar salıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV)