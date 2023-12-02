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Mantarların havaya saldığı sporların çeşitli görüntüleri

2 Aralık 2023 10:58 Son Güncelleme: 11:00 Abone Ol

Çin'in Yunnan eyaletinde mantarların havaya saldığı sporlar, masalsı bir manzara oluşturdu. Fotoğrafçılık meraklıları bu anları kameraya aldı. Mantarlar, üreme amaçlı olarak havaya çok küçük sporlar salıyor.